Общегородской месячник чистоты проведут с 22 апреля по 22 мая

В течение месяца в городе проведут общегородские субботники, с участием городских чиновников. Об этом 17 апреля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщила и.о.директора департамента городского хозяйства Вероника Лисовская.

Первый субботник запланирован на 22 апреля. В этот день уборкой предполагается охватить более 35 общественных территорий и задействовать сотрудников более 45 исполнительных ведомств.

Кроме них, принять участие в наведении чистоты предлагают волонтерам и всем желающим горожанам. Правда, перечень территорий, которые планируется убрать, обнародуют на официальном сайте правительства Севастополя после принятия соответствующего постановления на очередном заседании городского правительства. Но известно, что общегородской месячник чистоты пройдет в парках, скверах и на исторических объектах.

Второй субботник намечен на 29 апреля. Он будет посвящен предстоящему Дню Победы. Перед 9 Мая планируется провести благоустройство мемориалов, памятников, воинских захоронений воинов Великой Отечественной войны.

По словам В.Лисовской, ежегодно в месячнике чистоты принимают участие более шести тысяч человек. Она также сообщила, что перечень территорий, которые планируется убрать силами чиновников, сформирован на основании обращений граждан в органы исполнительной власти.

Губернатор Михаил Развожаев поручил горхозу отработать организационные вопросы с главами муниципальных образований в части помощи гражданам, которые выйдут на уборку придомовых территорий. Он имел в виду организацию вывоза собранного мусора.