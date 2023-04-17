На пр.Героев Сталинграда не вывозят строительный мусор

На незавершенном участке ремонта труб на пр.Героев Сталинграда не вывозится строительный мусор. Жалоба такого характера поступила в Центр управления регионом (ЦУР), ситуацию обсудили 17 апреля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

Как пояснила и.о. директора департамента городского хозяйства Вероника Лисовская, по иску природоохранной прокуратуры в свое время ее департаментом был вывезен мусор на 15 кв. м, по которым выставляла требования прокуратура. На сегодняшний день выявлено юридическое лицо, которое складирует там строительный мусор. 11 апреля ему выставили предписание.

— Ждем реакцию, по результатам доложим, разберемся, — пообещала В.Лисовская.

По ее информации, работы на объекте выполняет общество с ограниченной ответственностью «Телерадиотелефонная компания «Амидас». Данному юрлицу необходимо ликвидировать несанкционированную свалку и установить забор по периметру строительной площадки. Как оказалось, в настоящее время ограждение имеется только частично.

Заслушав объяснение, губернатор Михаил Развожаев поручил, поработать «над темой интенсивнее, тем более, что в феврале уже вопрос поднимался».

«Хотелось бы большей динамики в таких ситуациях, мягко говоря», — заключил он.