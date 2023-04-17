Искусственный интеллект «Умного города» оценили высоко

Севастопольские информационные системы вошли в число победителей и призеров I Национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город». Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Всероссийский конкурс проходил 13-14 апреля в Красноярске. Там Севастополю вручили бронзовый диплом за лучшее решение по использованию искусственного интеллекта в системе видеонаблюдения — система «Безопасный город» получает информацию с более чем 500 видеокамер.

Система «Цифровая образовательная среда Севастополя» вошла в число финалистов премии. ЦОС — это электронный дневник и журнал, которым пользуются все городские школы.

Отдельно был отмечен стенд департамента цифрового развития. Он занял третье место в номинации «Лучший выставочный стенд». На нем было представлено шесть систем: АПК «Безопасный город», система городского видеонаблюдения «Аргус», РИС «Цифровая образовательная среда Севастополя», ВИС «Зеленый фонд», туристический портал «Гостеприимный Севастополь», Система управления проектами.

Кроме этого, Севастополю вручили диплом за проведение маршрута вдохновителей.

Ведомственный проект по цифровизации городского хозяйства «Умный город» реализуется в Севастополе рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика».