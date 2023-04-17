Хирургом высшей категории можно стать за три тысячи рублей

Прокуратура Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заведующего хирургическим отделением государственного медицинского учреждения города. Он обвиняется в мошенничестве в крупном размере.

По версии следствия, мужчина в ноябре 2020 года предоставил в отдел кадров медучреждения, в котором работает, подложное удостоверение о наличии у него высшей квалификационной категории по специальности «хирургия». Документы он приобрел у неустановленного лица за три тысячи рублей.

Квалификация предусматривает стимулирующие выплаты, поэтому хирургу была установлена надбавка в размере 24% должностного оклада, которую он получал до сентября 2022 года, когда подложное удостоверение было выявлено сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Севастополю. Таким образом мужчина совершил хищение денежных средств государственного медицинского учреждения в размере свыше 290 тысяч рублей. В ходе следствия обвиняемый возместил причиненный ущерб.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением будет направлено в Ленинский районный суд Севастополя.