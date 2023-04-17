Дело о массовом ДТП на Президентской дороге расследовано

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего водителя из Краснодарского края. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшие по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, 4 августа 2022 года обвиняемый перевозил в Севастополь зерно на арендованном грузовом автомобиле КамАЗ с бортовым прицепом. Транспортное средство имело заведомо неисправную тормозную систему. На крутом спуске на автодороге Севастополь – Инкерман в районе поселка Сахарная Головка из-за превышения скорости и отказа тормозной системы водитель не справился с управлением. Его КамАЗ произвел столкновение с задней частью бортового прицепа другого зерновоза. После этого большегрузы продолжили неконтролируемое движение вниз по полосам попутного и встречного направления и столкнулись с 10 легковыми автомобилями.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля Volkswagen Polo, ехавший по работе из Краснодара в Севастополь, получил телесные повреждения, от которых скончался на месте.Еще 14 человек получили различные телесные повреждения небольшой и средней тяжести, ушибы и ссадины.

Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал в полном объеме.

Прокуратура Севастополя утвердила обвинительное заключение по делу и направила его в Балаклавский районный суд.