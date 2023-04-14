Животных, рыб и пчел промаркируют

Правительство РФ утвердило перечень животных, которые подлежат обязательной маркировке. Некоторых промаркируют индивидуально, а рыб, пчел и кур — сразу группами.

С 1 марта 2024 года вступит в силу постановление правительства РФ о правилах учета животных, подлежащих маркированию. По версии министерства сельского хозяйства, это поможет «прослеживать продукцию животноводства и предотвращать распространение заразных болезней».

В перечень вошел крупный рогатый скот, включая буйволов и яков. Их учтут каждого по отдельности — присвоят уникальный номер, а сведения внесут в государственную информационную систему Россельхознадзора «ВетИС». По номеру можно будет узнать все личные данные: вид, пол, масть, цель содержания, данные о прививках. К лошадям, ослам, мулам, лошакам, верблюдам и служебным животным также подойдут индивидуально.

В законе «О ветеринарии» поясняется, что означает маркирование животного. Это «нанесение на тело животного, закрепление на теле животного или введение в тело животного визуальных, электронных или смешанных средств маркирования». При групповом маркировании «визуальные средства» наносятся на сооружение или помещение, где содержатся животные.

Так, группой будут маркировать пчел (в таком случае, идентификационный номер нужно нанести на внешнюю стенку улья), рыб, кроликов и домашнюю птицу (куры, утки, гуси индейки, страусы и др).

Кстати, рыбу, которая содержится в личных хозяйствах, учитывать не будут.

Оленей, пушных зверей, свиней, овец и коз тоже планируется маркировать группой. Но племенных особей — отдельно.

«Учет животных осуществляется безвозмездно специалистами в области ветеринарии. Уникальный номер действителен в течение жизни животного. Повторный учет такого животного не допускается», — говорится в постановлении.

Документ будет действовать до 1 марта 2030 года. Сроки учета у всех видов животных установлены разные. Например, для крупного рогатого скота — не позднее 1 сентября 2024 года. А вот, например, кроликов, если их меньше 10 — не позднее 1 марта 2026 года.