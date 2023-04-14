Восьмой участок трассы «Таврида» подорожает

Для завершения строительства 8-го участка трассы «Таврида» требуется дополнительное финансирование, о чем было заявлено 13 апреля на заседании правительства Севастополя.

С этой целью, по представлению и.о.директора департамента транспорта Станислава Таматаева, внесены изменения в существенные условия государственного контракта, где заказчиком является Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Речь идет о нескольких контрактах, прежде всего это государственный контракт на выполнение работ по строительству 8-го этапа трассы «Таврида». Увеличивается цена контракта, что связано с тем, что дополнительно появляются объемы работ, включая связанные с ремонтом участка дороги между Президентской трассой и Ялтинским кольцом», – сообщил С.Таматаев.

По его словам, такая перемычка нужна для обеспечения бесшовной дороги между новым строительством и существующей дорогой.

Кроме того, С.Таматаев предложил внести изменения в государственный контракт на выполнение работ по реконструкции транспортной развязки на 5-м километре Балаклавского шоссе («Огурец»).

Там предлагается внести изменения в части увеличения размера аванса, что связано с тем, что подрядчику необходимо на сегодняшний момент оперативно приобрести строительные материалы, в том числе емкости для локальных очистных сооружений, железобетонные сооружения».

Еще один контракт, в который было предложено внести изменения – капитальный ремонт по улице Летчиков, продлеваемый для завершения этих работ.

С.Таматаев пообещал, что несмотря на продление контракта, фактически работы будут выполнены до начала курортного сезона, то есть, до 1 июня.

На вопрос главы города, С.Таматаев уточнил, что окончание ремонта включит также парковку.