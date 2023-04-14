Восемь фигурантов дела о теракте на Крымском мосту останутся под стражей до июля

Басманный суд Москвы продлил до 8 июля срок ареста фигурантам дела о теракте на Крымском мосту. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайства следствия и продлил обвиняемым срок содержания под стражей до 8 июля», — сказала представитель суда.

По делу были арестованы восемь человек. Среди них граждане РФ Артем и Григорий Азатьян, граждане Украины Роман Соломко и Владимир Злоба и гражданин Армении Артур Терчанян. Также были арестованы генеральный директор ООО «Экстра» Александр Былин, гендиректор ООО «ТЭК 34» Олег Антипов и предприниматель из Липецка Дмитрий Тяжелых.

В постановлении об аресте говорилось, что Р.Соломко в период с августа по 8 октября находился в Херсоне, откуда предоставил организаторам теракта информацию о способе доставки взрывного устройства грузовым автотранспортом из иностранного государства в РФ. Он же через В.Злобу организовал грузовой транспорт и место перегрузки в Армавире. Соломко координировал передвижение обеих фур. Роль В.Злобы заключалась к фрахтовке фуры Юсубова и предоставлении водителю ложной информации о получателе груза и месте его нахождения в Симферополе. А.Азатьян согласовал с братом место на складе в Армавире. В вину его брату Г.Азатьяну ставится предоставление помещения. Водитель А.Терчаняна привез груз в Россию.

Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны грузового поезда. Погибли четыре человека, обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова.