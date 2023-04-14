В контейнеры-лодки выбросить унитаз можно, а батарейку — нет

В контейнеры для крупногабаритных отходов (КГО) севастопольцы сбрасывают все что угодно, в том числе, старые шины, батарейки и строительный мусор. За это полагается штраф.

«В контейнеры для КГО выбрасывают строительный мусор, ветки, опасные отходы. Это, действительно, проблема», — рассказали редакции в ООО «Благоустройство города «Севастополь» (БГС).

Что нельзя выбрасывать в контейнеры для КГО

В БГС подробно разъяснили, что можно, а что нельзя выбрасывать в бункеры- накопители. Так, запрещены отходы, которые не являются твердыми коммунальными:

— растительные отходы (ветки, трава, листья и пр.),

— опасные отходы (батарейки, градусники, лекарства и пр.),

— автомобильные покрышки и другие виды отходов, не относящиеся к ТКО,

— строительный мусор.

Если нарушителя поймают, на него обязательно составят протокол и оштрафуют. Для граждан штраф составит от одной до двух тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 30 тысяч рублей, а для юридических — от 100 до 200 тысяч. Периодически этим занимается департамент городского хозяйства.

Мусорные лодки должны вывозить не реже одного раза в 10 дней в холодное время и одного раза в неделю — в теплое.

«Но на практике вывоз осуществляется гораздо чаще — по мере накопления КГО», — сообщила специалист по связям с общественностью ООО «БГС» Елена Березина.

Что можно выбрасывать

В БГС пояснили, что крупногабаритные отходы — это твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и др.), размер которых не позволяет осуществить их складирование в обычных контейнерах. Для них как раз и предназначены контейнеры-бункеры большой вместимости, «лодки» или специальные отсеки на контейнерной площадке. Туда можно выбросить и старый велосипед, и бабушкин шкаф, и сломанный диван.

Вот такой перечень:

— отслужившая мебель (диваны, кровати, шкафы и т. д.);

— большеразмерная бытовая техника (микроволновые печи, холодильники, стиральные машины и т. д.);

— сантехника (унитазы, ванны, разобранные душевые кабины);

— двери и оконные рамы;

— пластиковые панели; куски обоев и линолеума;

— остатки лакокрасочных материалов;

— куски гипсокартона и керамической плитки.

«Чтобы избавиться от старой мебели или техники — не обязательно нести ее на помойку. Многие организации, имеющие лицензию, готовы принять старую мебель, неработающую бытовую технику или другие ненужные предметы. Их контакты без труда можно найти в сети Интернет», — посоветовала Е.Березина.