Таврическую набережную перекрыли еще на год

Приказом департамента транспорта Севастополя проезд по западному берегу Балаклавской бухты останется перекрытым теперь до 2 апреля 2024 года.

Таврическая набережная и ул.Мраморная до пересечения с ул.Новикова закрыты с конца апреля 2022 года. На этом участке бухты ведутся строительно-монтажные работы первого этапа создания марины.

Превратить Балаклаву в яхтенный центр ПАО «Мостотрест» должно за 48 месяцев. Первый этап стройки включает реконструкцию Таврической набережной на западном берегу бухты. Второй — на противоположной стороне — обещали начать уже весной 2023 года. Но набережную Назукина пока не перекрывают.