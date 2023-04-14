Сожалеет, что поднял руку на женщину и убил ее

«В ноябре 2020 года в одном из сел Джанкойского района между 48-летним подсудимым и девушкой его пасынка произошла ссора, в результате которой мужчина нанес 34-летней девушке удары в область головы, ставшие причиной ее смерти вследствие массивной черепно-мозговой травмы», — сообщили в пресс-службе Джанкойского районного суда.

После убийства мужчина погрузил тело женщины в багажник автомобиля, вывез его на берег озера Сиваш и закопал. А через некоторое время явился в полицию, признался в преступлении и показал место, где закопал труп.

«В судебном заседании подсудимый вину признал частично. Пояснил, что не должен был поднимать руку на женщину, очень сожалеет, что не смог себя контролировать и допустил убийство. Считает, что убил потерпевшую не специально, а по неосторожности», — рассказали в пресс-службе.

В прокуратуре Республики Крым уточнили, что преступник был уже ранее судим, а убитая им женщина — уроженка Севастополя.