Полиция разобралась, кто копает на берегу в Учкуевке

Почти на пляже неподалеку от пансионата «Лазурь» на Северной стороне велись незаконные земляные работы. Полиция проводит проверку, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Сигнал об экскаваторе, перемещающем грунт в водоохранной зоне Черного моря, поступил в полицию от Севприроднадзора. На место прибыли участковые и сотрудники отдельного батальона ППСП им.Василия Бузина.

«Было установлено, что 44-летний местный житель, являясь собственником двух земельных участков в прибрежной защитной полосе, в нарушение специального режима ведения хозяйственной деятельности на них, осуществлял земляные работы, связанные со снятием и отвалом грунта. Для этого собственник участков привлек индивидуального предпринимателя, имеющего специальную и грузовую технику», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Севастополю.

В отношении подрядчика составлен административный протокол. Сотрудники полиции проводят дальнейшую проверку и документирование совершенного правонарушения для «привлечения к ответственности владельца земельных участков». Собранные полицейскими материалы будут переданы в профильное природоохранное ведомство — это Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора — для рассмотрения по существу.

О ведущихся несколько недель незаконных работах на морском берегу жители Севастополя сигнализировали и в Севприроднадзор, и в департамент архитектуры, и в СМИ. Из-за того, что морское побережье — зона ответственности федеральной структуры — Росприроднадзора, местные чиновники не спешили пресекать нарушения, ссылаясь на отсутствие у них полномочий.

Это возмутило губернатора Севастополя Михаила Развожаева: «Две недели происходит полное беззаконие: люди нарушают природоохранное законодательство, градостроительное и т.д. Вроде бы все проинформированы, но ничего не происходит».