Назвали скверы, улицы и остановки общественного транспорта

На заседании правительства Севастополя 13 апреля городским скверам, улицам и остановкам общественного транспорта присвоили имена и дали названия..

Как сообщила и.о.директора департамента архитектуры и градостроительства Юлия Шемонаева, имя Анатолия Терентьева по предложению главы Балаклавского МО присвоено балаклавскому скверу в районе перекрестка улиц Новикова и 40 лет Октября.

Еще один сквер на улице Колобова получил имя «Флагмана флота 1-го ранга Орлова». Как прозвучало на заседании, об этом городские власти просили ветераны.

Именем политрука Власенко назван парк в селе Орлиное.

Кроме того, трем улицам в селе Полюшко присвоены имена героев Героев Советского Союза Сейтнафе Сейтвелиева, Ибраима Беркутова и Анатолия Абилова.

Две улицы в том же селе теперь будут называться Приветливая и Полевая .Как сообщила Ю.Шемонаева, данные переименования инициированы Качинским МО

Кроме перечисленного, Ю.Шемонаева перечислила остановки общественного транспорта, которые также теперь тоже будут иметь названия.

В их числе «Радарная», «ЖК «Дергачев», «Улица Артдивизионовская», «Кадетский корпус», «Улица Кронштадтская», «Любимовский мост», «Белевичи», «Проезд Богданова», «Станция «Мекензиевы горы», «Улица Энергетиков», «Улица Дениса Ракицкого», «Пляж «Любимовка», «Качинское шоссе», «Маяк-2» и «Улица Подгорная».