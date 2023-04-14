Льготникам выделят деньги на покупку газового оборудования

Льготным категориям граждан выделили финансирование на покупку и установку газоиспользующего оборудования внутри границ их земельных участков. Соответствующее постановление принято 13 апреля на заседании правительства. Средства будут выделены из Резервного фонда городского правительства.

«Средства нужны на на покупку и установку газоиспользующего оборудования для проведения работ внутри границ земельных участков для реализации мероприятий по осуществлению подключений (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства при догазификации в 2023 году», – представила проект постановления и.о.директора департамента городского хозяйства Вероника Лисовская.

По ее словам, на такую финансовую помощь могут рассчитывать льготные категории граждан, перечень которых определен.

По словам заместителя губернатора Евгения Горлова, на сегодня выявлено 456 таких потенциальных получателей субсидии.

Он также пояснил, что город получил на эти цели 40 млн рублей из федерального бюджета и столько же выделит из бюджета Севастополя.

«Это люди, которые имеют право бесплатно получить не только подключение до участка, но и все необходимое оборудование внутри него. Мы уже получили 42 заявки, и готовы приступить к реализации», – сказал Е.Горлов.

Губернатор Михаил Развожаев добавил, что все закупаемое оборудование стандартное, поставляемое отечественными поставщиками. Как прозвучало на заседании, очередь сформирована.

Глава города также поручил департаменту соцзащиты довести информацию до тех, кто имеет право на получение льготы, допустив, что некоторые льготники могут не знать о возможности бесплатно получить полный комплект оборудования, включая газовый котел, печь, а также всю внутреннюю разводку.