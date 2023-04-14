К врачам не попасть, потому что людей стало больше

По словам Александра Кулагина, он понимает, что многие севастопольцы недовольны оказанием медицинской помощи. Вот и родители на «Правительственном часе» жаловались, что не могут долгое время записать ребенка к офтальмологу, а помощь нужна срочно.

Чиновник попытался оправдаться тем, что население Севастополя увеличилось более чем на 40%. В некоторые дни поток людей через приемный покой Первой горбольницы достигает 300 человек, хотя «часть людей могла бы прийти в свою поликлинику», объяснил А.Кулагин.

Второе оправдание — в городе, да и во всей стране, существуют особо дефицитные специальности: очень мало детских онкологов и детских офтальмологов.

Сказывается и недостаток инфраструктуры. В настоящий момент три поликлиники в Гагаринском районе Севастополя закрыты на ремонт.

— Я понимаю, насколько люди недовольны помощью детям в Гагаринском районе, но у нас сейчас три учреждения закрыты на капитальный ремонт. На Корчагина ремонт делают быстро и качественно. Там есть проблема с соседями — поликлиника встроена в жилой дом. Но месяц-два и там будет прекрасная детская поликлиника, — пообещал А.Кулагин.

Он пообещал, что в ближайшее время в Гагаринском районе откроются поликлиника в бухте Казачьей и отремонтированная амбулатория на ул.Тараса Шевченко. Планируется завершить ремонт на пр.Гагарина и начать строительство новой детской поликлиники в Стрелецкой бухте.

— Сейчас, конечно, нам нужно всем потерпеть, такие вот сложные боевые условия. Конечно, неудобно, конечно, очереди, — попросил А.Кулагин.