Запчасти к медоборудованию найти трудно

Когда в больницах и поликлиниках Севастополя ломается европейское или американское оборудование, отремонтировать его очень трудно. Так объяснил вице-губернатор Александр Кулагин, почему не работает рентген-кабинет в Портовой поликлинике.

«Полгода не работает рентген-кабинет в поликлинике на Бориса Михайлова», — пожаловались А.Кулагину горожане в соцсети Вконтакте во время «Правительственного часа». В ответ он пообещал взять ситуацию под свой контроль. Он уточнил, что в Первой горбольнице есть достаточное количество рентген-аппаратов, а также передвижной комплекс, поэтому пациентов должны были направить в любое отделение, где есть работающий рентген.

«Безусловно, оборудование имеет свойство ломаться, оно у нас гипернагружено. Я переживаю за то оборудование, которое работало в эпидемию ковида. КТ шлепали, просто не останавливаясь. У нас с ангиографом в Первой горбольнице была история: производитель европейский, нужна была запчасть, которую найти было просто невозможно. Я лично ездил в Москву к руководству компании. Европейская компания должна была просить согласие США на то, чтобы в Севастополь ввезти запчасть. Вопрос был решен», — рассказал А.Кулагин.