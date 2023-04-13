Врачам поможет искусственный интеллект

— Мы планируем запустить искусственный интеллект. Поток исследований очень большой. В любой профессии есть такие аспекты, как профессиональное выгорание, «замыливание» глаза. Когда рентгенологу нужно прочитать снимок, это иногда бывает очень сложно. И здесь в помощь идет искусственный интеллект, который подсказывает врачу, на что обратить внимание, — рассказал А.Кулагин в прямом эфире «Правительственного часа».

По словам вице-губернатора, во время эпидемии ковида искусственный интеллект уже был протестирован и проявил себя хорошо. И в целом цифровизация регионального здравоохранения «развивается быстрыми темпами». Пациенту уже не нужно брать с собой на прием к врачу результаты анализов или исследований. Любой врач из государственного учреждения сможет их посмотреть в медицинской базе. Конечно, для этого нужно иметь определенный доступ.

К системе доступа — это же защита данных, мы подходим очень и очень осторожно. Также у нас есть единый архив хранения снимков. Все снимки, которые делают рентген-аппараты в Севастополе, в том числе МРТ, хранятся в общем архиве, — рассказал А.Кулагин.