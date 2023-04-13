Требование выплатить Нафтогазу $5 млрд за активы в Крыму сначала надо изучить

Решение третейского суда в Гааге, который потребовал от России выплатить государственной компании «Нафтогаз Украины» компенсацию в 5 млрд долларов за утрату активов в Крыму, сначала нужно проанализировать и после этого определять дальнейшие действия.

Об этом заявил 13 апреля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, эта тяжба имела место. Она не новая. Решение вместе с тем новое, и его нужно проанализировать. Наши специалисты, которые занимаются защитой наших прав в этом деле, будут сейчас анализировать и принимать решение о дальнейших действиях», — цитирует ТАСС ответ Д.Пескова о реакции Кремля на данное решение.

О таком вердикте арбитражного трибунала при постоянной палате третейского суда в Гааге, в частности, ранее сообщили в самом «Нафтогазе». Пресс-служба суда пока не обнародовала никаких решений на эту тему.

В сентябре 2017 года «Нафтогаз» подал иск против РФ в международный трибунал с требованием возместить убытки в связи с потерей активов в Крыму. В перечень оцененного имущества входили производственные активы дочерней компании «Черноморнефтегаз», газ в подземном хранилище в Крыму, а также активы других дочерних компаний «Нафтогаза». В дальнейшем иск обновлялся. Киев требовал 10 млрд долларов. Арбитражный трибунал в Гааге начинал слушания по определению размера компенсации «Нафтогазу» за «упущенную возможность использовать активы в Крыму» 21 февраля.