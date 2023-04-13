Скверу и четырем новым улицам присвоят имена героев спецоперации

В Севастополе имена героев СВО присвоят скверу в парке Победы и четырем новым улицам в селе Полюшко.

«Сегодня на заседании правительства приняли решение о том, чтобы именами героев специальной операции были названы четыре новых улицы и сквер в парке Победы. Напомню, представители общественной организации, объединяющей жен и матерей героев СВО, попросили меня назвать сквер в парке Победы в честь памяти погибших воинов. Безусловно я поддержал это предложение и поручил рассмотреть инициативу на заседании топонимической комиссии. Комиссия предложение поддержала», — сообщил в своем Телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Улицы будут носить имена гвардии старшего сержанта Владимира Кривопалова, гвардии старшего лейтенанта Александра Лавриченко, старшего мичмана Ивана Вахрушева и гвардии рядового Александра Череменова. Наименования предложены Министерством обороны Российской Федерации и согласованы на заседании топонимической комиссии Севастополя.