Школе №9 присвоили имя «ночной ведьмы» Зои Парфёновой

Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, «заместитель командира эскадрильи 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка гвардии старший лейтенант З.Парфенова в ночь на 4 мая 1944 года бомбила скопление немецких войск на 6-й версте района Севастополя. Несмотря на сильную противовоздушную оборону противника, имея отличную технику пилотирования, достигла цели, произвела точное бомбометание, в результате чего возник сильный взрыв — взорвались машины с боеприпасами».

Имя З.Парфёновой носит средняя школа №7 в г.Алатырь в Чувашии на которой имеется мемориальная доска именитой землячки. В школе создан музей, посвященный героической летчице. Но на родине она увековечена под фамилией Акимова.

В Севастополе на сегодняшний день имена Героев Советского Союза присвоены 14 школам.

Справка

46-й гвардейский ночной бомбардировочный авиационный Таманский Краснознаменный и ордена Суворова полк (46-й гвардейский нбап, до 8 февраля 1943 года — 588-й ночной легкобомбардировочный авиационный полк) — женский авиационный полк в составе ВВС СССР во время Великой Отечественной войны.

Немцы прозвали летчиц полка «Ночными ведьмами» за то, что все боевые вылеты были исключительно ночными. Перед пикированием на вражеские позиции пилоты отключали моторы на своих бипланах По-2 и оставался слышим лишь негромкий шелест воздуха под крыльями, похожий на звук метлы.