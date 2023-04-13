Севморпорту оплатили долги

ГУП «Севморпорт» постановлением правительства Севастополя от 13 апреля предоставлена субсидия для возмещения затрат, связанных с оплатой исполнительных производств.

По словам и.о.директора департамента транспорта Станислава Таматаева, оплата задолженности позволит предприятию снять обременение с имущественного комплекса и в полной мере использовать его в хозяйственной деятельности.

Еще одним постановлением правительство изменило существенные условия государственных контрактов, заключенных в рамках реализации мероприятий государственной программы города Севастополя «Развитие транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя».

О каких именно изменениях идет речь, докладчик не уточнил.