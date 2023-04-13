Просят выкупить башню 1-го бастиона

«Выкупить срочно у частника этот «склад», вернуть городу, сделать из него музей, военно-исторический центр, если наш город все-таки является патриотической столицей. Разобраться, кто и на каком основании продал в частную собственность памятник истории! Просим считать данное сообщение обращением в прокуратуру», — написано в сообщении, распространенном общественниками в социальных сетях.

На сегодняшний день башня скрыта от глаз забором, и только на тротуар выступает передняя ее часть. Французы называли ее «Крест», так как в плане она крест и напоминает. Такие укрепления были построены перед началом осады Севастополя на первом, пятом и шестом бастионах. Однако до нас через две героические обороны чудом дошло в нетронутом виде укрепление 1-го бастиона. Когда-то это была воинская часть, потом здание продали частнику, который устроил там склад и сдает помещения под мастерские. Сохранились казематы укрепления, где размещалась рота пехоты, с бойницами в стенах для ружейной стрельбы. Справа расположен сохранившийся офицерский флигель. В казематах и в башне видны металлические крепления орудий 1850 года. Памятник истории скрыт за забором и свидетельством о частной собственности.

«Может быть когда-нибудь его выкупит казна и вернет городу?», — задаются вопросом неравнодушные севастопольцы.

Обращение общественников передано и зарегистрировано в Генеральной прокуратуре Российской Федерации.

«Будем надеяться на справедливую и профессиональную прокурорскую проверку изложенных фактов», — написали активисты в своем Телеграм-канале.

Оборонительная башня 1-го бастиона, один из главных пунктов обороны Севастополя 1854-1855 годов располагается в Севастополе, на Корабельной стороне в районе улицы Хрулёва.

Она построена в 1851 году для личного состава 1-го бастиона. Автор проекта — военный инженер Ф.А. Старченко.

Оборонительная башня представляет собой одноэтажное здание, в плане крестообразное, с окнами и бойницами для стрельбы. Стена, которая выходит на улицу Хрулёва, закруглена. Длина фасада башни составляет 80 метров, ширина — 12 метров, высота — 4,2 метра. В башне располагались 23 помещения различной площади и подвал.

Примечательно, но за всё время осады Севастополя неприятель так и не взял 1-й бастион. Героические защитники покинули позиции только по приказу командования после падения Корниловского бастиона — Малахова кургана.

Оборонительная башня 1-го бастиона — один из немногих сохранившихся памятников истории Севастополя. Башня была частично повреждена в годы Великой Отечественной войны. На данный момент оборонительная башня используется под склады. В башне также располагался пункт по оказанию медицинской помощи раненым защитникам Севастополя в оборону 1854-1855 гг.