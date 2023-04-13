Привезли награды с чемпионаты России по универсальному бою

Севастопольские спортсмены стали призерами Чемпионата России по универсальному бою. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Соревнования прошли в Волгограде при участии более 400 спортсменов из 48 субъектов, все они боролись за Чемпионский пояс.

Кроме медалей, на кону главного форума так называемых универсальщиков были еще и путевки на мировое первенство, которое в ноябре состоится в одном из российских городов. Не исключено, что, как и в прошлом году, им станет Волгоград.

Среди тех, кто показал наилучшие результаты – Севастополь Владимир Егоян, он стал обладателем серебряной медали в весовой категории до 70 кг.

Бронзовая медаль досталась Александру Ходину, выступившему в весовой категории до 95 кг.

Показанные спортивные результаты теперь позволят нашим спортсменам войти в состав сборной команды России и участвовать в чемпионате мира, проведение которого запланировано на конец октября.

Глава города поздравил с успехом спортсменов и их тренеров – Александра Твердохлеба и Артура Вартаняна.

Универсальный бой (Русский бой) — комплексный вид спорта, включающий в себя преодоление полосы препятствий, метание ножей, стрельбу и рукопашный бой. Был создан в 1996 году. Первоначально назывался «Русский бой».