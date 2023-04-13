От старых покрышек нужно избавляться законным способом

В Ялте — проблема законной утилизации старых шин стоит очень остро, а севастопольцы подходят к этому вопросу более ответственно.

В Ялте тысячи отработанных покрышек собрали в ходе глобальной расчистки территорий. Их отвезут на предприятие, которое занимается утилизацией старых шин.

«Два «КамАЗа» собрали в Кореизе, четыре — в Алупке, десять — в Гурзуфе и Краснокаменке. В общей сложности это более 150 кубов! Работу продолжаем повсеместно», — сообщила глава Ялты Янина Павленко в Телеграм-канале.

По ее информации, в Большой Ялте отслужившую автомобильную резину принимает специализированное предприятие «Вагант-2».

Покрышки относятся к отходом IV класса опасности. Их запрещено складировать на площадках ТКО, выбрасывать в лесополосы, на обочины, косогоры, балки, общественные территории.

Остроты проблемы в Севастополе нет

В Севастополе нет специализированных контейнерных площадок по сбору использованных шин. Но и остроты проблемы на данный момент тоже нет, так как старые шины куда попало севастопольцы стали выбрасывать реже, сообщили в Севприроднадзоре.

— У нас сейчас более остро стоит вопрос со свалками строительных отходов. Если горожане заметят, что кто-то выбрасывает старые шины или где-то образовалась свалка, обращайтесь в наш инспекторский отдел. Сотрудники обязательно проверят информацию и постараются отследить нарушителя, — сообщили «Севастопольской газете» в природоохранном департаменте.

По словам специалистов, утилизацией шин в Севастополе занимаются компании, которые получили лицензии. Но, как правило, в частном порядке автомобилисты сдают ненужные шины в шиномонтаж.

Также в интернете можно найти список компаний, которые предлагают свои услуги. Например, одна организация готова утилизировать старую резину за четыре тысячи рублей за тонну. К такому способу, в основном, прибегают юридические лица. Так, в Севэлектроавтотрансе сообщили, что у них заключен договор с компанией, имеющей на это лицензию.

Кстати, некоторые горожане просто выкидывают старые покрышки в лодку для сбора крупных бытовых отходов, но это незаконно. И нарушителю, если его поймают, грозит штраф. Для физических лиц штраф может составить до двух тысяч рублей, для юридических лиц — до 250 тысяч или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда.

В свою очередь, экологи предупреждают, что не стоит делать из шин «лебедей» и клумбы для цветов для детских площадок и прочий ЖКХ-арт. Покрышка — это «резиновый яд», она выделяет очень вредные химические вещества, в том числе N-нитрозамины, которые могут провоцировать онкологические заболевания.