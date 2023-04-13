Лагерю «Горный» выделили еще деньги

Речь идет об использовании остатков прошлогодней субсидии для приобретения объектов недвижимого имущества для лагеря «Горный». Соответствующее постановление принято 13 апреля на заседании правительства.

По словам и.о.директора департамента образования Антона Ульянцева, сумма составляет 2,6 млн рублей. Этими деньгами планируется оплатить работы подрядчику, который вовремя не выполнил работы, связанные с установкой модульного домика на 20 мест.

— Это же не те, что новые? — уточнил губернатора Михаил Развожаев, и услышав ответ, что да, добавил, что теперь-то все домики будут в одной компании.

Ранее сообщалось, что в лагере «Горный» в 2023 году начали монтировать два модульных домика, рассчитанные на проживание 30 человек в каждом.