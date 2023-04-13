К эндокринологу самостоятельно не попасть

Записать пациента к эндокринологу может только врач, самому это сделать нельзя, объяснил вице-губернатор Севастополя Александр Кулагин в прямом эфире «Правительственного часа».

Севастопольцы пожаловались курирующему здравоохранение заму губернатора на невозможность записаться к узким специалистам. На это А.Кулагин рассказал, что с января текущего года началась реформа записи к врачам «Инцидент 38». В рамках федерального проекта разрабатываются и апробируются новые подходы к формированию расписания врачей.

— К эндокринологу сейчас записаться самому человеку невозможно, только, если у пациента уже есть направление. Сейчас как раз происходит серьезная реформа записи к врачам, потому что мы понимаем, что есть разного рода проблемы, в том числе, нехватка специалистов, проблемы самой системы. В январе текущего года научно-исследовательский институт при Минздраве направил в регионы методические рекомендации по реализацию федерального проекта «Инцидент 38», — рассказал А.Кулагин.

По его словам, министерство здравоохранения решило, что теперь к некоторым узким специалистам может записывать только врач. Связано это якобы с тем, что многие пациенты сами себя записывают к врачам, которые им не нужны.

— Очень часто таких людей может лечить обычный участковый терапевт — у терапевтов есть знания кардиологии, эндокринологии. Получается так, что тем, кому реально нужно попасть к эндокринологу, записаться уже не может, — пояснил суть реформы А.Кулагин.

По-прежнему без направления можно записаться к хирургам, лорам, офтальмологам и ряду других врачей.