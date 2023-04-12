Ввод в эксплуатацию проблемных домов на Степаняна и проспекте Острякова подорожает

Пять корпусов многоэтажных жилых домов на ул.Степаняна и на пр.Генерала Острякова смогут быть введены в эксплуатацию при дополнительном выделении еще примерно полмиллиарда рублей.

Такая цифра прозвучала 11 апреля на заседание комиссии по регулированию градостроительной деятельности при осуществлении ввода в эксплуатацию построенных (реконструированных) объектов капитального строительства в Севастополе.

Заседание началось с анализа состояния домов, решение по котором уже было принято на предыдущем заседании. В частности, по двум девятиэтажным корпусам многоквартирного дома на ул Степаняна, 9a и по трем корпусам на проспекте Генерала Острякова, 244.

— В настоящее время все проблемы, связанные с завершением их строительства и вводом в эксплуатацию в этом году урегулированы, проектная документация уже находится в экспертизе. Завершить строительство планируется в сентябре 2023 года. Подрядчик определен, мы будем вводить эти дома по украинской проектной документации, — сообщил заместитель губернатора Максим Жукалов, добавив, что дома находятся на контроле в прокуратуре.

В ходе заседания также прозвучало, что по сметной части завершается формирование цены, с вероятным ее удорожанием. Дело в том, что в 2022 году для завершения строительства уже поступили 83 млн рублей по Острякова, 244 и 35 млн рублей — по Степаняна, 9а. При этом, как оказалось, не были учтены ряд работ, в том числе по благоустройству, устройству подпорной стены и по ряду других работ. Таким образом, первоначальная стоимость, как ожидается, возрастет еще примерно на 500 млн рублей.

Источник денежных поступлений пока не определен, об этом можно будет говорить только после окончательного формирования сметной стоимости обоих объектов. Окончательную сумму обещают назвать до конца апреля.