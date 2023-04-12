В ТЮЗе будет «Гроза»

В Севастопольском театре юного зрителя ставят спектакль по пьесе Александра Островского «Гроза». Само имя режиссера уже обещает нечто уникальное и захватывающее — Иван Пачин известен в Севастополе постановкой чеховской «Каштанки», а также современной пьесы «Тео — театральный капитан».

«Севастопольская газета» узнала у режиссера, какой будет его «Гроза».

— Иван Сергеевич, а почему «Гроза»?

— Потому что это произведение входит в школьную программу. И еще в связи с 200-летием со дня рождения А.Островского, которое отмечают 12 апреля.

— Но ведь это довольно взрослая история!

— Да, это, что называется, классическая классика, которая ставится для взрослых, потому что в ней есть важные взрослые мотивы. Однако уже давно это произведение вошло в школьную программу. Как я к этому отношусь?

В школе воспринимал пьесу тяжеловесной и болезненной, ничегошеньки тогда в этом не понимал, не осознавал глубинного смысла. Помните, «луч света в темном царстве»... В Севастополе, где так много солнца, особенно трудно представить себе этот луч — это ведь не Петербург, в котором такое сделать легко. И все же я считаю этот выбор верным, тем более задача ТЮЗа — не только познакомить подростков с пьесой, но и передать им ее эмоциональный настрой.

— То есть, спектакль будет ориентирован на подростков?

— Проблематика персонажей «Грозы» им должна быть близка и понятна. А дальше перед нами встала задача, как это сделать сегодня. Знаете, я все время повторяю артистам слово «ловко». Потому что это история о битве с косностью, невежеством и ханжеством, и ее нужно сыграть ловко и остроумно.

— Что имеется в виду?

— Нам важно найти в «Грозе» какой-то современный ход, как-то соотнести с сериалами, которые так любят подростки, и донести до них, что все это имеет одни корни — в Шекспире, если не раньше. Все русские корни тянутся от Островского, и архетипические персонажи сериалов — из той же классики. Мне кажется, что осознание этого даст ребятам возможность удивиться, принять классику и гордиться ею.

— И что это за современный ход?

— Мы используем камеру и экран, на который транслируется действие на сцене, даже в афише обозначили в качестве жанра «почти кино». Нам нужны крупные планы, еще один объект внимания. В этом есть элемент какого-то подглядывания, подсматривания, возможность находиться рядом с героями. Помните, Кулигин в пьесе говорит, что, как только наступает вечер, все обитатели города Калинова сидят за тяжелыми засовами. На людях жители городка одни, а в своих домах — едят друг друга поедом.

— Но вы, кажется, не впервые используется такой прием?

— Вы правы, но потенциал этого приема неисчерпаем, и я его еще не раскрыл. Конечно, с камерами работают по всему миру, и, возможно, даже мода на это уже несколько отошла. Но для меня, как для режиссера, это важно, поскольку помогает создать нечто целостное. Мне кажется, что это еще и способ дать понять подростку, что «Гроза» — не занудно, не скучно, что пьеса Островского — про здесь и сейчас.

С камерой возникает ощущение присутствия в истории: как будто мы сами играем в Островского, а камера наблюдает происходящее. К тому же, для меня самого очень важно видеть, как работают артисты: с каким азартом, наслаждением, кайфом, насколько им кажется классным то, что они делают. Это путь, это процесс. Артист должен быть целесообразен, легок, азартен, ему самому должно быть интересно рассказывать эту историю.

Я вообще люблю, когда спектакль похож на станок: как будто люди вошли в цех и, благодаря своему таланту, «точили» — создавали.

— На сцене уже расставлена часть декораций. О чем сценография спектакля?

— Да все о том же: скамейка — о том, что можно посидеть и отдохнуть в дороге, цветы — о том, что можно насладиться их запахом. А все вместе — о том, что красоту жизни нужно уметь видеть. По придумке художника спектакля Ольги Галицкой сцена должна стать каким-то разомкнутым павильоном, который в конце постановки должен собраться. Вот она скоро приедет, и мы будем воплощать эту идею.

А вообще, наше дело – рассказать историю, чтобы она была светлой и в ней был юмор.

— Так это не будет темно и беспросветно?

— Нет, и этому меня научил ТЮЗ. То есть, я бы и хотел делать беспросветные вещи, но не получается. Важно, чтобы были юмор, ирония, легкость.

— Кого из артистов вы выбрали на роли главных героев?

— Катерины у нас две. Это Регина Окунева, она недавно работает в Севастопольском ТЮЗе, и Екатерина Александрина.

Бориса играет Александр Ревков, роль Тихона репетируют тоже двое — Игорь Цветков и Данил Высоцкий.

Надеюсь, что для всех них «Гроза» станет еще одной точкой роста.

Благодаря ходу с камерой я хочу оставить весь текст Островского, а в костюмах дать что-то условно историческое, не осовременивая их. Для Севастопольского ТЮЗа это совершенно новый материал: новые объемы текста, новый способ существования, новые возможности для самораскрытия.

— А музыка?

Будет и музыка... У нее в спектакле всегда своя линия. Сейчас у нас есть какие-то наброски. Музыка в «Грозе» будет создавать атмосферу. Так, чтобы зритель не сразу понял, что музыка звучит, и давно. Она как бы должна давать платформу, создавать плотность.

— А как с грозой?

— В театре за кулисами всегда имеется лист жести, есть он и у нас.

— Дата премьеры уже известна?

— Премьера состоится 28 апреля. Сейчас из Питера приедет оператор-постановщик, который будет учить артистов взаимодействию с камерой, из Москвы приедет художник. С ними мы начнем все это собирать и строить наш корабль под названием «Гроза».