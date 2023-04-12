Триумфальную арку Пальмиры начнут восстанавливать в конце лета

Презентация проекта реставрации триумфальной арки Пальмиры в Сирийской Арабской Республике состоялась 11 апреля в Эрмитажном театре в рамках расширенного заседание ученых советов ИИМК РАН, Государственного Эрмитажа и Московского архитектурного института.

«Мы постараемся в течение ближайших трех лет восстановить ее <...> Сирии проект будет представлен 17 мая. Мы надеемся, что после согласования в ЮНЕСКО в августе – сентябре мы начнем реставрацию», — сказала руководитель Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН Наталья Соловьева.

Она уточнила, что отправлять проект в ЮНЕСКО будет сирийская сторона.

По словам Н.Соловьевой, после взрыва сохранилось около 40% строения, еще 40% — это взорванные блоки, которые можно использовать при восстановлении архитектурного памятника.

Кроме того, рядом с Триумфальной аркой находится современный работающий карьер, где планируется добывать недостающие блоки.

«Мы сегодня представляем результат работы целого года. В марте 2022 года мы создали творческий коллектив, в который входят лучшие архитекторы, археологи и реставраторы. В нашу задачу входило сделать полномасштабное исследование, выполнить все мероприятия согласно протоколу ЮНЕСКО», — сообщила руководитель Центра спасательной археологии.

В материалах проекта говорится, что в течение 2022 года участники экспедиции завершили все мероприятия по посттравматическому реагированию и провели полномасштабные археологические раскопки территории арки. В разработке проекта были использованы новейшие компьютерные технологии. Выполнены цифровая 3D-реконструкция исторического облика и цифровая 3D-модель арки до взрыва.

Ранее «Севастопольская газета» сообщала, что в рамках этого проекта в декабре 2020 года в Севастопольском государственном университете на уникальном 3D-принтере был напечатан пластиковый 3D-макет древнего города общей площадью 21 кв.км. С его помощью стало возможным дистанционно приступить к оценке и планированию восстановительных работ в Пальмире, проектировать трехмерные виртуальные реконструкции перед началом восстановительных работ.

В августе 2020 года Институт истории материальной культуры РАН передал в дар департаменту музеев и древностей Сирии (DGAM) доработанную 3D-модель современного состояния Пальмиры.

Триумфальная Арка датирована 3 веком нашей эры, является символом Сирии, самое известное архитектурное сооружение древней Пальмиры. Была разрушена в мае 2015 года боевиками запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ.

После взрыва от арки остались лишь крайние пилоны боковых пролетов. Рухнул главный свод, был полностью разрушен центральный пролет. Каменные блоки получили серьезные повреждения, некоторые элементы утрачены безвозвратно.