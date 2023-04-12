Сбор грибов из Красной книги может привести за решетку

Госдума ввела уголовную ответственность за незаконный сбор растений и грибов, занесенных в Красную книгу и охраняемых международными договорами РФ. Максимальное наказание по новому закону предусматривает от шести до девяти лет лишения свободы и штраф до трех миллионов рублей.

Авторы закона, в числе которых и член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева, считают, что в течение последних лет в России наблюдается значительное увеличение случаев уничтожения редких видов растений. И особенную актуальность эта проблема приобретает в Крыму, на Дальнем Востоке и в горном Алтае.

В Республике Крым и Севастополе подвергаются варварской вырубке рощи фисташки туполистной, древесина которой обладает ценными свойствами. При этом общий объем уничтоженных 103 деревьев не позволил квалифицировать размер вырубки как значительный и, соответственно, привлечь виновных лиц к уголовной ответственности, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В Уголовном кодексе появится новая статья 260.1. Если преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, то за сбор может грозить штраф до 2 млн рублей и лишение свободы сроком до 8 лет, а за приобретение или продажу — штраф от 3 млн и лишение свободы до 9 лет.

Под уголовную ответственность попадают уничтожение, повреждение, приобретение, хранение, перевозка, добыча, сбор, пересылка или продажа особо ценных объектов растительного мира. Наказать могут по-разному, в зависимости от тяжести преступления. Это могут быть обязательные или принудительные работы, штраф или тюремное заключение. Впрочем, виновных обещают привлекать лишь при условии прямого умысла, а не по неосторожности.

Мухоморы собирать нельзя

Тем не менее изучить список редких грибов и растений, чтобы не стать нарушителем, все-таки имеет смысл. Так, в Красной книге Севастополя представлен список редких грибов. В него включены трюфель летний, мухомор Цезаря, мухомор шишкообразный и мухомор Виттадини. А также несколько видов боровиков, моховик неопушенный, сатанинский гриб, масленок Беллини, решеточник красный, трутовик лакированный, груздь золотисто-желтый и лиловеющий, белосвинушка трехцветная, болет и другие грибы.

Из растений под охраной государства находятся сосна Палласа, сосна Брутийская, можжевельники высокий и дельтовидный, фисташка туполистная, подснежник складчатый, белоцветник летний, шафран узколистный (растет на Федюхиных высотах, на Меккензиевых горах и в районе села Оборонное), шафран Адама (произрастает в Байдарской долине), шафран Палласа (растет на Фиоленте, Херсонесе, в окретсностях Балаклавы и села Флотское), шафран прекрасный.

Также нельзя срывать дикий ирис, анакамптис, пыльцеголовник, ятрышник, астрагал и множество других растений.