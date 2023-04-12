Решение об отмене парада Победы в Севастополе пока не принято

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Телеграм-канале, что решение об отмене военного парада на 9 мая в Севастополе пока не принято. Это должно сделать Министерство обороны.

«Накануне мы провели совместный с Республикой Крым оперштаб со всеми силовыми ведомствами и Черноморским флотом. Обсуждали праздничные мероприятия к Дню Победы. Решение об отмене военного парада на 9 мая в Севастополе — в данный момент не принято. Сейчас идут консультации с Минобороны, решение о проведении парада в Севастополе, — прерогатива военного ведомства, — написал М.Развожаев.

Ранее об отмене парада в Крыму и Севастополе сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«Органы власти Республики и города-героя Севастополя приняли совместное решение не проводить праздничные демонстрации на 1 мая, шествия «Бессмертного полка» и военный парад на 9 мая. Это решение обусловлено соображениями безопасности», — написал С.Аксенов в своем Телеграм-канале.

Позже он уточнил, что «решение об отмене парадов и шествий в День Победы, а также первомайских демонстраций принято только по Республике Крым».

Министерство обороны РФ в марте сообщало, что военные парады, посвященные 78-й годовщине победы, запланированы в 28 городах России. В общей сложности в них будет задействовано более 55 000 человек и порядка 1200 единиц вооружения и военной техники

В начале апреля стало известно, что в Белгороде и Курске из соображений безопасности проведение парадов отменили.