Проверяют контракты на водоотведение в Байдарской долине

Есть предположение, что из городского бюджета Севастополя необоснованно израсходовано более 20 млн рублей, а системы канализации в долине как не было, так и нет.

Следственный отдел по Ленинскому району Главного следственного управления Следственного комитета по республике Крым и городу Севастополю с конца марта проводит доследственную проверку в отношении должностных лиц ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» и ГУПС «Водоконал» по факту ненадлежащего использования бюджетных средств, выделенных на строительство сетей водоснабжения и водоотведения в Орлиновском муниципальном округе.

В 2022 году Контрольно-счетная палата (КСП) по запросу активистов общественного движения «Блокпост Севастополь» провела исследование по контрактам на проектные работы сетей водоотведения в охранных зонах на территории Байдарской долины. Было установлено, что ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» и ГУПС «Водоконал» с декабря 2016 года по ноябрь 2018-го заключили 11 госконтрактов на выполнение проектно-изыскательских работ на сумму 82,3 млн рублей. Стоимость принятых по промежуточным актам приемки выполненных работ составила 27,02 млн рублей, оплачено подрядным организациям 23,83 млн рублей.

По заключению экспертов, в технических решениях по составлению схем водоснабжения и водоотведения были выявлены несоответствия санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам: проектно-сметная документация по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения Севастополя на период до 2021 года с учетом перспективы до 2035 года была разработана в отсутствие установленных зон санитарной охраны Чернореченского водохранилища. В дальнейшем все 11 контрактов были расторгнуты.

Материалы исследования КСП были направлены в адрес прокуратуры города Севастополя, а также переданы первому заместителю прокурора в приемной Президента Российской Федерации в Севастополе.

— В результате халатности из бюджета города были необоснованно израсходованы более 20 млн рублей, а работы не выполнены, — утверждает руководитель общественного движения «Блокпост Севастополь» Андрей Ситников.