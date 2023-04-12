Принят закон об упрощенном признании погибшими участников СВО

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон об упрощенном признании погибшими и пропавшими без вести участников СВО. Это поможет их семья быстрее получить социальные выплаты.

Теперь отменяется правило, по которому умершими объявляли только по истечении двух лет с момента окончания военных действий. Будет действовать срок в шесть месяцев. Так, если в течение полугода отсутствуют сведения о месте пребывания военнослужащего, а командиры или сослуживцы не могут подтвердить, что непосредственно наблюдали его смерть, то в судебном порядке он может быть признан безвестно отсутствующим, сообщили в пресс-службе Госдумы РФ.

По словам главы думского комитета по законодательству и госстроительству Павла Крашенинникова, если произошли какие-то события, дающие основание предполагать гибель военнослужащего, например исчезновение в зоне активных боевых действий, в суд можно также представить справку по форме, которую утвердит Правительство РФ.

П.Крашенинников подчеркнул, что еще один закон, принятый Госдумой, упрощает порядок выдачи свидетельства о смерти, когда факт смерти установлен. В этом случае документ выдадут по упрощенной форме. Например, это могут сделать военные врачи.

— Принятие этих законов поможет семьям в оперативном оформлении документов, необходимых для получения социальных и страховых выплат, оказания мер соцподдержки, для обеспечения сохранности имущества военнослужащих, возможности его наследования, — отметил П.Крашенников.

Оба закона коснутся случаев, возникших после 24 февраля 2022 года.