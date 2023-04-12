Повестку в военкомат пришлют на Госуслуги

Россиян смогут вызывать в военкомат через портал «Госуслуги». Цифровая повестка будет считаться врученной сразу после ее появления в вашем личном кабинете.

Государственная Дума приняла закон, который вносит изменения в ФЗ «О воинской обязанности и воинской службе». Предложенные изменения коснутся порядка вручения повесток для явки в военкомат -— заказным письмом или через портал «Госуслуги», пояснили в пресс-службе Госдумы РФ.

Изменения предполагают цифровизацию системы воинского учета. Традиционные способы оповещения — через бумажные повестки и работодателя — остаются. Для уклоняющихся от призыва поправками к законопроекту будет предусмотрен ряд «обеспечительных» мер. Уклонистом будет считаться военнообязанный гражданин, если он отказался получать повестку или, например, не выходит на связь.

Новый закон вызвал общественный резонанс. Глава Минцифры Максут Шадаев по этому поводу дал комментарии в телеграм-канале. Он заявил, что поправки не связаны с возможной мобилизацией, так как сейчас сделан акцент на привлечение к службе контрактников на добровольных началах. К тому же уведомление о том, что выписана повестка, придет в личный кабинет на Госуслугах — если только пользователь сам не отключит эту функцию.

«Если повестка придет пользователю Госуслуг, который имеет право на отсрочку, то ее можно будет обжаловать через портал, приложив все необходимые документы», — разъяснил М.Шадаев.

По его словам, повестки для призыва на срочную службу должны получать те, кого можно призвать, и кто соответствует всем необходимым требованиям. Все, кто не должен получать повестки, — не должны их получить.