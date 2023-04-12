Под Тулой в аварию попал севастопольский автобус

В ночью 12 апреля на трассе М-4 «Дон» в городском округе Ефремов Тульской области произошло попутное столкновение двух пассажирских автобусов. Один из них следовал из Москвы в Севастополь, второй — в Борисоглебск.

В автобусах момент аварии находилось 49 и 39 человек соответственно. После ДТП госпитализировано в Ефремовскую ЦРБ пять человек, тяжело пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС России по Тульской области.

Для пассажиров открыт пункт временного размещения, в нем находятся почти 50 человек. Остальные решили самостоятельно добираться до места назначения. Также из Севастополя в Воронеж направлен автобус.

По данным тульской Госавтоинспекции, около 0.20 автобус, следующий по маршруту Москва – Борисоглебск, въехал в автобус, выполняющий рейс Москва – Севастополь. ДТП произошло на платном участке трассы.