Перерасчет за общедомовые нужды можно оплатить в рассрочку

«Если выставленная плата является для вас обременительной, вы можете обратиться в ГУПС ЕИРЦ для оформления платы в рассрочку до конца года», — написал Е.Горлов в Телеграм-канале.

Также он пояснил горожанам, что перерасчет не предполагает оплаты долгов по ЖКУ соседей. А сумма, выставляемая к оплате, является разницей между общедомовыми и индивидуальными приборами учета.

Под общедомовыми нуждами подразумеваются обслуживание дома и содержание общего имущества: холодная и горячая вода для мытья подъездов, электроэнергия для освещения этажей и работы лифтов. Постановление правительства РФ начало действовать с сентября прошлого года, но многие россияне получили платежки с дополнительными суммами только в марте 23-го.

30 марта 2023 года было опубликовано постановление правительства о внесении поправок. Теперь управляющие компании должны производить перерасчет и разбивать его на равные доли до конца года.

«Хочу отметить, что расчеты были произведены ранее даты принятого постановления и поэтому в квитанциях вы увидели полный перерасчет», — пояснил Е.Горлов.

Впрочем, не всех горожан убедил такой ответ. «Получается, что у нас в каждом доме воруют свет или воду? И? Теперь нашли и узаконили тех, кто за это заплатит? Какие меры надо принимать, чтобы таких диких перерасчетов не видеть больше? Жильцы как должны контролировать эти расходы света и воды? У нас свет горит на 2 этажах из 5, вода на полив и уборку не используется, утечек нет», — пишут возмущенные горожане под этим сообщением вице-губернатора.

Житель многоквартирного дома на Геловани сообщил, что после перерасчета с каждой квартиры УК требует заплатить от 600 до 900 рублей. А Марина, проживающая на улице Умрихина, сообщила, что ей прислали платежку с перерасчетом почти на 2,5 тысячи рублей.