Одни дома снесут, другие оставят

Таков основной итог прошедшего 11 апреля в правительстве Севастополя заседания комиссии по проблемным домам. На этот раз в поле зрения комиссии попали несколько новостроек и долгостроев.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, работа комиссии строится по принципу: дома, построенные в украинский период или по украинским документам, могут быть узаконены в случае выполнения всех требований от ответственных органов. Те же, кто начал незаконную стройку после 2014 года, когда уже действовало российское законодательство, пойдут под снос.

И еще одно правило, озвученное главой города: «Всё, где нет людей, даже если всё продано, мы ликвидируем. Там, где люди живут уже несколько лет, делаем исключения, но любые другие попытки аналогичных историй пресекаться будут в жесткой форме».

Казнить, нельзя помиловать

В этом ключе и шел разбор ситуация, всякий раз сложные и трудно решаемые. Как в случае дома по ул.Университетской, 20/9, который признан самовольной постройкой и пока не заселен.

Дом был построен на земле с видом разрешенного использования ИЖС, решение о сносе дома уже вынесено судом. Однако жители все же обратились с просьбой оставить дом, мотивируя это тем обстоятельством, что недобросовестный застройщик привлечен к уголовной ответственности, а его супруга покинула границы РФ и числится в федеральном розыске. Женщина уже успела приобрести на деньги в другой стране гостиницу.

Представитель инициативной группы рассказал о всех треключения, связанных с домом, включая даже рейдерские захваты со стороны, как он сказал, работников прокуратуры. По его словам, в дом приобретатели квартир вложили 41 млн рублей, что не повлияло на решение суда. С тех пор некоторые дольщики уже умерли, а все попытки каким-то образом сохранить дом не увенчались успехом.

В итоге никакие аргументы, в том числе предложение об изъятии земельного участка и передаче его в собственность дольщиков, не нашли понимания у членов комиссии. «Сносить надо! Шансов нет», — озвучил решение М.Развожаев.

Казнить нельзя, помиловать

Иного решения удалось добиться по дому по пл.Пирогова, 3.

Речь идет о четырехэтажном жилом доме, который считается незавершенным строительством. Дом построен на земельном участке с видом разрешенного использования — индивидуальное жилое строительство.

Заместитель губернатора Евгений Горлов активно высказывался за снос дома, мотивируя это отсутствием наружной отделки. Он также акцентировал внимание, что в первом этаже дома находятся коммерческие учреждения. Главное же основание для сноса, по словам замгубернатора Максима Жукалова, является даже не это, а наличие четырех этажей вместо трех, предусмотренных градостроительными нормами по малоэтажной застройке.

Однако М.Развожаев оказался иного мнения. По его словам, дом можно было бы сохранить, заключив мировое соглашение с застройщиком. Например, о передаче городу одной пока еще не проданной квартиры. К тому же дом является одним из трех домов, два из которых уже введены в эксплуатацию в украинский период и хорошо вписаны в общую архитектуру площади.

В свою очередь застройщик предложил городу еще и спортзал площадью 180 кв.метров, который расположен в подвальном этаже. Результатом обсуждения стало решение узаконить дом.