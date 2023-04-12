Нарисовали этюды по пьесам Островского
Выставка рисунков «Этюды по пьесам А.Н.Островского» учащихся Севастопольской художественной школы открылась в верхнем фойе Театра им.Луначарского.
Как рассказал «Севастопольской газете» директор Севастопольской художественной школы Александр Бурцев, выставка организована по инициативе театра и посвящена 200-летию со дня рождения русского драматурга Александра Островского. Эта дата отмечается 12 апреля.
— Свои работы представили ребята разного возраста: так, Доброславе Зубаровской и Анастасии Сухановой — 11 лет, а Анастасии Беляевой — 17.
Еще одним поводом к созданию экспозиции стал спектакль «Лес», поставленный в театре главным режиссером Григорием Лифановым. Ребята прочли пьесу, посмотрели спектакль и выразили свои впечатления и ощущения в рисунках, использовав технику гуашь. Впрочем, среди художественных работ есть несколько, посвященных еще одной пьесе А.Островского — «Свои люди — сочтемся».
Всего получилось более двадцати работ, увидеть которые сможет каждый зритель.