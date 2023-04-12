Крым прорабатывает с Минтрансом РФ движение пустых грузовиков по Крымскому мосту

Власти Республики Крым прорабатывают с Минтрансом России вопрос увеличения пропускной способности моста через Керченский пролив и движения по нему пустых грузовиков, которое сейчас ограничено.

Об этом сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк в ходе отчета о деятельности правительства региона за 2022 год в республиканском парламенте.

Вице-премьер Марат Хуснуллин 17 марта на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя, которое проводил Президент РФ Владимир Путин, сообщил, что по Крымскому мосту планируют запустить движение небольших грузовиков с полным досмотром и пустых грузовых машин.

«В октябре прошлого года в связи с терактом на Крымском мосту оперативно была возобновлена работа Керченской паромной переправы, организовано движение грузовых автомобилей через новые субъекты Российской Федерации. В настоящее время ведется работа с Минтрансом РФ по увеличению пропускной способности Крымского моста для движения пустых грузовиков и легковых автомобилей», — цитирует ТАСС Ю.Гоцанюка.

В настоящее время устанавливают дополнительные посты и досмотровую технику для проверки автомобилей на Крымском мосту.

«Задача поставлена вице-премьером Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным, чтобы до 1 мая пропускная способность была увеличена в разы. Такая работа по увеличению пропускной способности уже ведется, будут дополнительно установлены посты, а также досмотровая техника», — сказал Ю.Гоцанюк.

Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. В связи с ЧП создана правительственная комиссия во главе с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным. Обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова. Железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено в кратчайшие сроки.

23 февраля 2023 года было полностью запущено автомобильное движение по обеим частям Крымского моста.