Фильм «Вызов» — рассказ о простом человеке

12 апреля состоится московская премьера, а 20-го стартует всероссийский показ художественного фильма «Вызов», съемки которого проходили и на борту Международной космической станции (МКС).

Это совместный проект Первого канала и государственной корпорации «Роскосмос». 5 октября 2021 года первыми в мире среди кинематографистов на МКС отправились режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, предварительно прошедшие ускоренную подготовку в Звездном городке.

Накануне премьеры руководитель спецпроекта ТАСС «Первые лица» Андрей Ванденко поговорил с командиром корабля «Союз МС-19» Антоном Шкаплеровым о том, каково лететь на орбиту с непрофессионалами и может ли кино вернуть престиж профессии космонавта.

Вот несколько ответов космонавта из большого интервью.

— Полагаете, одна успешная художественная картина может вернуть романтику профессии? Чтобы дети снова захотели летать в космос, как раньше?

— Конечно! «Вызов» рассказывает не о каком-то особенном герое, а об обычном человеке. На встречах с молодежью, со школьниками всегда говорю: главное — поставить перед собой правильную цель. Я ведь тоже не супермен, вырос в Севастополе в обыкновенной семье, круглым отличником не был, не устанавливал олимпийских рекордов, тем не менее четыре раза слетал в космос. А теперь вот еще и в кино снялся.

— «Чебурашку» вы видели? Ушастый заработал в прокате более шести миллиардов рублей. Как думаете, «Вызов» сумеет переплюнуть?

— Надеюсь, да. Хотелось бы. У нашего фильма тоже мощная реклама.

— В середине марта вы покинули отряд космонавтов, проведя в нем двадцать лет. Теперь ваша официальная должность — цитирую — замначальника управления по отбору и подготовке космонавтов к летным и наземным испытаниям и эксплуатации пилотируемых космических аппаратов ЦПК. О, как солидно! Наелись космоса досыта?

— Все относительно. Хотел бы попробовать что-то новое — корабли, станции, планеты... К этому готов. А на МКС пусть теперь другие летают. Возраст уже солидный, когда тебе за пятьдесят, надо передавать опыт молодым.

— Что лично для вас поменялось после съемок?

— Попал под пристальное внимание журналистов, которого прежде никогда не было. Всем вдруг стали интересны подробности из жизни киноэкипажа. Вот и вы допытываетесь... Вдобавок Первый канал пригласил меня вести подкаст «Космические истории». Я согласился. Давно пора было запустить что-то подобное.

— И как ощущаете себя в новом амплуа телеведущего?

— Пока набираюсь опыта.

«Вызов» — первый художественный фильм, снятый в космосе, на Международной космической станции (МКС). Для проведения съемок 5 октября 2021 года в космос на корабле «Союз МС-19» на МКС отправились космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. В съемках также принимали участие космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров. Новицкий, Пересильд и Шипенко 17 октября 2021 года вернулись на Землю на спускаемом аппарате корабля «Союз МС-18». Шкаплеров и Дубров вернулись со станции 30 марта 2022 года.

Фильм «Чебурашка», вышедший в российских кинотеатрах 1 января, стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката. Сборы картины превысили 7 млрд рублей.