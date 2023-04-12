Дом по проспекту Победы, 29-А, не могут ввести из-за неукрепленного склона

Ситуация с оползневым обрушением площадки у дома на пр.Победы, 2-Б, может повториться, на этот раз у дома по пр.Победы, 29-А. Об этом зашла речь 11 апреля на очередном заседании комиссии по проблемным домам.

Как следовало из обсуждения, у дома на проспекте Победы, 29-А, тоже должна быть возведена подпорная стена для удержания склона. Однако при выполнении геологических изысканий обнаружилось, что насыпного грунта (проще говоря, строительного мусора) оказалось больше, чем изначально планировалось.

Сложившаяся на сегодня ситуация обозначена как проблемная и решения, как из нее выходить, пока нет.

— Ситуация, аналогичная той, что сложилась по пр.Победы, 2-Б, такие же риски, — констатировали члены комиссии, признав необходимость принятия дополнительных решений по укреплению склона. Тем более, что дом уже заселен.

Обеспечить безопасную эксплуатацию можно только путем возведения инженерных защитных сооружений, однако проектные работы затянулись, отставание от графика уже теперь составляет 114 дней. Одновременно возникли трудности и финансового характера.

Причину, почему необходимость дополнительного финансирования нельзя было предусмотреть вместе с Фондом защиты прав дольщиков, пояснили странно — дескать, оценить объем работ на месте невооруженным глазом было трудно. Окончательный срок завершения проектирования пока не называется.

— Если подрядчик не может справиться с этим, надо искать других, — постановил председательствующий на комиссии губернатор Севастополя Михаил Развожаев, заодно напомнив, что срок ввода дома в эксплуатацию — декабрь 2023 года, и других сроков нет.