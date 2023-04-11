Туристической отрасли полуострова помогут

«Оказать дополнительную поддержку организациям туристической отрасли Республики Крым и г. Севастополя за счет средств национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в целях сохранения занятости и работоспособности таких организаций», — говорится документе, опубликованном на сайте Кремля.

Такое поручение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину дано по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, которое состоялось 17 марта. Отчитаться о выполненной работе тот должен 1 июля текущего года.

Кроме того, на развитие туристической инфраструктуры полуострова будут направлены средства, которые поступили в федеральный бюджет при уходе иностранных компаний из России. Речь может идти о двух — двух с половиной миллиардов рублей.

— У нас когда иностранные инвесторы продают активы в стране, они 10 процентов платят в бюджет. Эти деньги в бюджете не заложены. Мы бы предложили, чтобы те деньги, которые поступают по линии министерства экономического развития — это туризм, это когда уходят лизинговые компании и так далее, – мы бы предложили эти средства направить как раз на поддержку туротрасли Крыма и Севастополя, — предложил министр экономического развития Максим Решетников на мартовском совещании.

По его словам, компаниям, если они сохранят коллективы, нужно выплатить по четыре МРОТ. Цена вопроса — от двух до двух с половиной миллиарда рублей. А поступлений от иностранных организаций «по линии министерства» запланировано в размере четырех миллиардов рублей.

В итоге президент это предложение поддержал и подписал поручение.

Кстати, на совещании губернатор Севастополя Михаил Развожаев и глава Крыма Сергей Аксенов довольно оптимистично оценили результаты прошлого турсезона. По словам М.Развожаева, в 2022 году Севастополь посетили 480 тысяч туристов, а городской бюджет пополнился на 113 млн рублей. С.Аксенов отчитался о 6,5 млн отдыхающих. Напомним, что авиасообщение с Крымским полуостровом прекращено с 24 февраля 2023 года. Туристам в Крым приходится добираться поездами или автотранспортом.