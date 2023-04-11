Соревновались в управлении подводными роботами

В Центре морских исследований и технологий Севастопольского государственного университета (СевГУ) прошли соревнования по подводной робототехнике, сообщает пресс-служба вуза.

Участие в соревнованиях приняли семь команд: из СевГУ, Севастопольского президентского кадетского училища, Малой академии наук и Центра цифрового образования «IT-куб.Гагарин».

Участники соревновались в управлении телеуправляемыми необитаемыми подводными аппаратами (ТНПА) типа Ranger и Navigator и автономными необитаемыми подводными аппаратами (АНПА).

Темой нынешних соревнований стала экология, а некоторые макеты подводных препятствий связаны с альтернативными источниками энергии, в том числе ветряные мельницы и солнечные панели.

Одна из студенческих команд представила аппарат, имеющий довольно стандартную конструкцию: четыре горизонтальных и два вертикальных двигателя. Аппарат также оснащен аналоговой камерой. Автономным аппаратом руководит оператор.

Подводные аппараты должны проплыть по подводному лабиринту, определить красный кружочек, оранжевые стрелки и вовремя вернуться.

Окружные соревнования – часть проекта национальной технологической инициативы «Инженерные конкурсы и соревнования по морской робототехнике».