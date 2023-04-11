Потребовал разобраться с незаконной стройкой у пансионата "Лазурь"

Прекратить незаконную стройку на пляже между пансионатом «Лазурь С» и СТ «Лесовод» потребовал губернатор Севастополя Михаил Развожаев 10 апреля на аппаратном совещании в правительстве города.

Он напомнил, что, по словам его зама Евгения Горлова, работы там приостановлены. Однако Севприроднадзор и другие ведомства, упорно абстрагируясь от проблемы, продолжают ссылаться на функционал Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора, которое вроде бы и должно принимать меры.

– Там осваиваются земельные участки, которые предназначены для дачного земельного строительства. Это еще с украинского периода там семь участков. В соответствие с утвержденным проектом планировки эти территории находятся в оползнеопасной зоне и подлежат изъятию, с организацией территории общего пользования, пляжной зоны, – сказал М.Жукалов. Он же добавил, что озвученный им функционал учтен в ПЗЗ.

– Происходит незаконное действие, – еще раз заявил он.

По информации руководителя Севприроднадзора Юлии Гавриловой, руководимое ею ведомство зафиксировало незаконные действия, направило по принадлежности в Черноморо-Азовское межрегиональное управление Роспотребнадзора.

Она также сообщила, что поскольку это водоохранная зона Черного моря, у Севприроднадзора, как у субъекта, нет полномочий по надзору на этой территории.

– Сегодня разговаривала с руководителем отдела по городу Севастополю, коллеги обратились в прокуратуру для того, чтобы решить вопрос. Либо это мероприятие прокуратуры, либо внеплановая проверка Росприроднадзора. С коллегами мы ежедневно находимся на связи, – сообщила Ю.Гаврилова.

Сказанное показалось главе города недостаточным. Он убежден, что Севприроднадзор по своей линии должен собрать все необходимые материалы и имеет полное право самостоятельно возбудить дело. Там более, что налицо нарушено и градостроительное законодательство и земельные работы выполняются незаконно.

– Две недели происходит полное беззаконие, люди нарушают природоохранное законодательство, градостроительное и т.д.. Вроде бы все проинформированы, но ничего не происходит. Там уже, говорят, бетонирование начали. Мы же не можем пойти и бить их лопатами, у нас другой функционал. А вы можете. Ну не лопатами бить, а дело возбудить, забрать кого-нибудь куда-нибудь, – возмутился М.Развожаев, поручив распорядиться с вопросом прямо сегодня.

Он также попросил своего заместителя Светлану Пирогову повзаимодействовать с представителями прокуратуры.