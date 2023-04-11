Подсчитают медицинские объекты, на базе которых можно лечить и проводить реабилитацию участников СВО

В Севастополе прошло первое заседание межведомственной комиссии по вопросам поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, созданной по поручению Президента РФ, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

В городе создаются две структуры: государственный фонд «Защитники Отечества» и межведомственная комиссия. Фонд займется оказанием помощи ветеранам СВО, участникам боев на Донбассе, начиная с 2014 года, и семьям таких погибших военнослужащих.

Межведомственная комиссия объединяет представителей органов власти, депутатов, военкомат, общественные организации, Общественную палату Севастополя и прочие организации, которые связаны с поддержкой военнослужащих и их семей, и должна координировать их совместную работу.

Первая задача, которой займется комиссия, — инвентаризация всех медицинских и социальных объектов города, на базе которых можно проводить лечение и реабилитацию, а также структурировать информацию обо всех организациях, которые занимаются помощью участникам СВО, чтобы выстроить единую систему поддержки, объяснил М.Развожаев.