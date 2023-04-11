Обещают обработать деревья от вредителей

В Севастополе на обработку деревьев от вредителей в этом году выделено 11 млн рублей. Жителей просят активнее подавать заявки через управляющие компании.

— Сейчас готовятся и закупаются реагенты. Напомню, что мы приобрели и специализированную технику, которая имеет большое давление и напор струи и позволяет обработать верхние участки деревьев, — рассказал вице-губернатор Евгений Горлов, курирующий городское хозяйство.

По его словам, в прошлом году было обработано 854 дерева. В этом — обещают темпов не снижать. Кроме того, более 130 заявок на обработку растений на придомовых территориях подали жители города.

Основной вредитель, который ест листву на деревьях в Севастополе, — это американская белая бабочка. Она опасна для шелковицы, яблонь, сливы, черешни, грецкого ореха, груши, айвы, абрикоса, персика и шиповника.

Также в прошлом году в Севастополе было зафиксировано массовое распространение еще одного вредителя — каштановой минирующей моли. Были поражены сотни деревьев в разных районах города. Вредитель селится на растении целыми колониями. Дерево стремительно теряет листву, не успевает накопить к зиме питательные вещества. Основная опасность скрывается в опавшей листве, в которой зимует насекомое.

Еще один вредитель — клоп «платановая кружевница». Он может вредить не только платанам, но и дубу, клену и грецкому ореху.