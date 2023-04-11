Накопил штрафов за нарушение ПДД и попал в «Паутину»

Наблюдая за дорожным движением, сотрудники ДПС остановили иномарку, которой управлял мужчина 1966 года рождения. Оказалось, что водитель не оплатил штрафы на общую сумму около 370 тысяч рублей. Все нарушения Правил дорожного движения были выявлены средствами автоматической фиксации. Копии постановлений направлялись нарушителю, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Сначала водитель заявил, что на машине ему дал покататься знакомый, который уже давно находится в другой стране. Также он утверждал, что ничего о штрафах не знает. Но свою позицию он изменил, когда на место задержания автомобиля приехали судебные приставы. Они наложили на машину арест, после чего водитель незамедлительно оплатил задолженности.

«Госавтоинспекция предупреждает водителей, что работа по выявлению злостных неплательщиков административных штрафов, в том числе за нарушение ПДД, автоинспекторами ведется ежедневно с использованием специального программного обеспечения «Паутина»», — предупредили в пресс-службе.