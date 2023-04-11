Крымчанин работал в Севастополе курьером телефонных мошенников

В марте в полицию обратились три жительницы Севастополя в возрасте от 74 до 85 лет, с заявлениями, что стали жертвами телефонного обмана по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Как выяснилось, ко всем потерпевшим приезжал один и тот же мужчина, забирал деньги якобы для освобождения дочерей пожилых женщин от уголовной ответственности, и скрывался. В общей сложности обманутые женщины отдали злоумышленнику более миллиона рублей.

Оперативники выяснили приметы курьера, установили его личность и направили ориентировку всем наружным службам. Подозреваемого задержали в Симферополе. В отношении него возбуждены несколько уголовных дел по статье «Мошенничество». Курьеру грозит до шести лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.