Из Петербурга в Крым будет ходить автобус

Автобусный маршрут «Санкт-Петербург — Симферополь» начнет работу с 29 апреля, направление выбрали путем общественного голосования. Рейсы будут отправляться еженедельно по субботам в 7 утра, сообщил ТАСС вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

«Мы запускаем новый автобусный маршрут «Санкт-Петербург – Симферополь». По моему поручению он начнет работу с 29 апреля. Рейсы будут производиться еженедельно по субботам в 7 утра с петербургского автобусного вокзала. Прибытие в Симферополь — на следующий день в 9 вечера», — написал он в своем Телеграм-канале.

К.Поляков также напомнил, что ранее на его официально странице Вконтакте для горожан было запущено голосование по выбору города, с которым необходимо наладить автобусное сообщение. Лидером голосования стала крымская столица.

В городском комитете по транспорту добавили, что с 28 апреля также продолжит работу маршрут № 5448 «Санкт-Петербург – Геленджик», который был запущен в прошлом году.

Оба маршрута обеспечат прямую транспортную связь с южными городами в период приостановки авиасообщения и позволят петербуржцам насладиться пляжным отдыхом и субтропической природой.

Билеты уже можно приобрести в кассах автобусного вокзала и на сайтах компаний-агрегаторов.