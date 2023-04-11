День космонавтики отметят в обновленном сквере

В Гагаринском районе 12 апреля откроют после реконструкции сквер у памятника Покорителям космоса. Предстоящее событие в очередной раз было анонсировал и.о.заместителя губернатора Евгений Горлов 10 апреля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

— Завтра начинаем чистку, демонтируем ограждающие конструкции, 12 апреля сквер будет торжественно открыт для посетителей. Полностью поменяно твердое покрытие около трех тысяч квадратных метров, выполнено озеленение на площади 60 тысяч квадратов, установлены элементы благоустройства — лавочки. Двенадцатого числа мы проводим торжественное мероприятие в отремонтированном сквере, — доложил Е.Горлов.

«Севастопольская газета» в тот же вечер заглянула за еще не снятый строительный забор и обнаружила, что сквер преобразился не совсем так, как обещали до начала ремонта. Многие элементы вызвали недоумение. Вопреки обещаниям, что строгую площадку у стелы не будут загромождать скамейками и детскими площадками, а вынесут все эти элементы благоустройства на периферию сквера, сделано совсем иное. Теперь обзор памятника со стороны пр.Гагарина закрывают желтые скамейки с навесами и огромные информационные щиты на бетонных ножках. Детские «космические» площадки дополнены инсталляцией из планет Солнечной системы. Именно их выгрузку в воскресенье наблюдали корреспонденты «Севастопольской газеты».

У стелы срочно укладывают плитку, равняют грунт и высаживают анютины глазки и маленькие можжевельники, такие, как в непонятном лабиринте в сквере на пл.Восставших. Напомним, что реконструкцию и там, и здесь выполняет один подрядчик — ООО «Авес-строй». Работы на обоих объектах начались в октябре 2022 года, с обещанием завершить их до начала 2023 года. В космическом сквере аврально завершали ремонт всю прошлую неделю, а в последние три для работы велись чуть ли не круглосуточно. Вероятно поэтому на пл.Восставших рабочих сейчас нет.

Что хорошо, так это появившееся в сквере освещение. Но раньше «Гагарин» в темное время эффектно подсвечивался прожекторами. Теперь, вероятно, от такого решения отказались: фонарей достаточно. Остается лишь гадать, исходя из каких соображений и согласно чьему решению сквер отремонтировали именно так. А главное, как долго продержится благоустройство, выполненное в авральном порядке?